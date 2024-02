Erfurt. Mit einigen aussichtsreichen Erfurter Kandidaten finden am Wochenende die Deutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften der U20 in Dortmund statt.

Nachdem die Starter des Thüringer Leichtathletik-Verbandes (TLV) bei den Deutschen Hallenmeisterschaften der Männer und Frauen in Leipzig keinen Podestplatz erkämpften, können sich die qualifizierten Athleten bei den Deutschen U20-Hallenmeisterschaften an diesem Wochenende in Dortmund durchaus Medaillenchancen ausrechnen.