Winterberg. Was für eine beeindruckende Vorstellung von Christopher Grotheer bei der Skeleton-WM in Winterberg. Der Thüringer Olympiasieger entthronte den britischen Titelverteidiger Matt Weston und krönte sich zum dritten Mal zum Weltmeister. So raste der 31-Jährige dem Rest der Welt davon.

So strahlt ein Weltmeister! Christopher Grotheer wurde von seiner Frau Mary-Ann innig geherzt, als er jubelnd in Winterberg vom Skeleton-Schlitten stieg. Selbst die erst anderthalb Jahre alte kleine Tochter Elsa wusste, dass hier etwas Besonderes passiert sein musste.