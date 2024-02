Erfurt. Im entscheidenden Heimspiel gegen Hamm erleben die Erfurter den nächsten bitteren Abend, verlieren mit 2:7 und müssen in der Eishockey-Oberliga Nord in die Pre-Playoffs. Die Körpersprache und defensive Aussetzer werfen erneut Fragen auf.

Die Ausgangslage war klar: Die TecArt Black Dragons Erfurt brauchten gegen die Hammer Eisbären dringend drei Punkte, um die Gäste im vorletzten Saisonspiel zu überholen und den sechsten und letzten direkten Playoff-Platz in der Eishockey-Oberliga Nord zu erobern. Dementsprechend motiviert starteten die Drachen am Freitagabend in der ausverkauften Kartoffelhalle ins Spiel und verzeichneten in der ersten halben Minute zwei Schüsse. Nach nicht mal zwei Minuten hatten sie sich das erste Powerplay erarbeitet, das aber nichts einbrachte.