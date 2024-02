Winterberg. Spannung bei der Bob-WM: Zur Halbzeit liegen die Thüringer auf Medaillenkurs. Lisa Buckwitz führt im Monobob, Adam und Issam Ammour mussten im Zweier nur Rekordchampion Francesco Friedrich den Vortritt lassen. So bewerteten die Piloten nach den ersten zwei Läufen ihr Leistung.

Zum Auftakt der Bob-Rennen bei der WM in Winterberg hat sich Lisa Buckwitz (BRC Thüringen) die Führung im Monobob erobert. Nach zwei Läufen führt die Potsdamerin mit 0,09 Sekunden knapp vor bereits der 39 Jahre alten Elana Meyers-Taylor (USA). „Mit den beiden Fahrten bin ich nicht komplett zufrieden“, sagte Buckwitz, der zu Beginn im Flockenwirbel im Sauerland aber sogar ein Bahnrekord gelang.

Buckwitz verliert im zweiten Lauf ein paar Hundertstel auf Meyers-Taylor

Buckwitz lieferte im zweiten Lauf eine Startbestzeit, verlor aber vier Hundertstel gegenüber Meyers-Taylor in der Bahn. Die US-Amerikanerin, die zweifache Mutter ist, hatte im ersten Lauf viel Zeit durch einen groben Schnitzer verloren. Die erste Bob-Medaille für Australien ist am Sonntag möglich. Breena Walker liegt zur Halbzeit nur schlappe 0,11 Sekunden hinter Buckwitz auf Rang drei. Für Olympiasiegerin Laura Nolte wird es hingegen schwierig. Die Winterbergerin plagte sich mit Adduktorenschmerzen und verlor am Start viel Zeit. Zu Bronze fehlen ihr aber auch nur 0,18 Sekunden.

Friedrich feiert kleine Wiederauferstehung, Ammour mit Platz zwei zufrieden

Im Zweier feierte Rekordchampion Francesco Friedrich eine kleine Wiederauferstehung. Der Pirnaer, ohne Weltcupsieg in diesem Winter, liegt 0,22 Sekunden vor den Ammour-Brüdern Adam und Issam aus Oberhof. Titelverteidiger Johannes Lochner ist aktuell nur Dritter (0,52 Sekunden zurück).

„Am Start wollen wir noch etwas drauflegen. Die Fahrten waren wirklich gut“, meinte der erst 22 Jahre Adam Ammour auf Silberkurs. Friedrich präsentierte sich wie in besten Zeiten und strebt seinen achten Zweier-Titel an. „Wir haben alles auf die WM ausgerichtet und erst im letzten Training das richtige Setup und die besten Kufen gefunden“, sagte der 33 Jahre alte Sachse.

Titelverteidiger Lochner flucht: Fahrten nur Dreck

Sein in der bisherigen Saison dominierende Rivale Johannes Lochner (Berchtesgaden) war schwer enttäuscht. „Am Start war ich nach dem Sturz in Altenberg nicht fit und die Läufe hier waren auch nur Dreck. Wenn du oben gleich vor das Starteck fährst, kannst du eigentlich aussteigen“, ärgerte sich der wohl bereits entthronte Titelverteidiger. Als bester Ausländer der Brite Brad Hall auf Rang vier (0,79 s zur).