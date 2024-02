Erfurt. Deutsche Rekorde in Serie erzielten die Behindertensportler bei den deutschen Hallen-Meisterschaften in der Para-Leichtathletik in Erfurt.

Glänzendes Heimspiel für Isabelle Foerder bei den internationalen deutschen Hallenmeisterschaften der Para-Leichtathleten in Erfurt. Die 44 Jahre alte Sprinterin vom Handicap-Sport-Club Erfurt stellte bei ihren Titelgewinnen über 60 und 200 Meter zwei Bestzeiten auf. Im kurzen Sprint blieb die Thüringerin mit 9,92 s erstmals unter zehn Sekunden. Ihre beiden deutschen Rekorde waren zwei von gleich acht, die an diesem Samstag in der Hartwig-Gauder-Halle aufgestellt wurden.

Foerder braucht Qualifikation für die WM bis April

„Das war ein erster Schritt Richtung Paralympics. Isabelle ist viel besser drauf als vergangenes Jahr. Nun muss sie sich aber noch bis April für die WM im japanischen Kobe qualifizieren, wo die letzten Plätze für Paris vergeben werden“, so ihre Erfurter Bundestrainerin Marion Peters.

Jüngste Starterin ist gerade elf Jahre alt und kommt aus Erfurt

Bei ihrer Premiere siegte Alexandra Pietschmann aus Reinsberge bei Ilmenau über 60 Meter in 9,52 s und darf sich deutsche Meisterin nennen. Der blinde Eichsfelder Hans-Reinhard Hupe lief die 3000 m in der AK 60 in starken 12:47, 76 min. Jüngste Starterin mit gerade mal elf Jahren war die Erfurterin Mary-Ann Völker im Sprint.