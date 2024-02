Erfurt. Wieder auf einem Erfurter Ausweichplatz, sieht Trainer Tobias Busse wie in der Vorwoche einige defensive Nachlässigkeiten, doch am Ende steht ein sicheres 5:2 gegen Abstiegskandidat Schweina. Es entwickelt sich ein Zweikampf um den Titel.

Eine Lehre hatte Tobias Busse aus dem 1:1 gegen den 1. FC Eichsfeld gezogen: „Gegen tiefstehende Gegner tun wir uns schwer.“ Also lautete am Samstag, diesmal auf dem Erfurter Ausweich-Kunstrasen am Nordpark, im nächsten „Heimspiel“ der Fußball-Thüringenliga gegen Schweina die Devise für den Trainer und seinen FC An der Fahner Höhe: den Gegner mitspielen lassen, die Lücken nutzen.