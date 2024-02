Erfurt. Die Volleyballerinnen von Schwarz-Weiß Erfurt blieben auch im 19. Spiel unbezwungen. Einen Wermutstropfen gab es aber dann doch.

Wetten auf eine Niederlage der Volleyballerinnen von Schwarz-Weiß Erfurt in der Pro-Bundesliga sollte man tunlichst vermeiden. Zu gering sind dafür die Chancen. Mit dem zu keiner Minute gefährdeten 3:0 (19, 19, 13) bei Bayer Leverkusen holten sich die Damen um Trainer Mateusz Zarczynski nunmehr ihren 19. Sieg im 19. Spiel.

Wie schon zuletzt beim Doppel-Heimspielerfolg gegen Grimma und VCO Dresden waren sie diesmal auf fremdem Parkett von Beginn an das in allen Belangen dominierende Team. Wer auch immer für die Erfurterinnen auf dem Spielfeld stand - Zarczynski gab allen eine Einsatzchance -, ließ einen Leistungs-Abbruch nicht zu. Ergo: An der Aussichtslosigkeit der Bayer-Damen zumindest auf einen engen Spielstand bestand nie ein Zweifel.

Erfurterinnen punkten wie sie wollen

Erfurts polnischer Coach lobte dann auch die Ausgeglichenheit seines Kaders: „Meine Spielerinnen sind alle gut genug, Einsatzzeiten zu bekommen. Sie bringen Leistung. Auch deshalb waren wir hier immer auf der Höhe.“ Speziell die Block-Annahme lobte der Coach. Zehn erfolgreiche Blocks gegenüber einem der Leverkusenerinnen sagt alles.

Außenangreiferin Mohr hat sich verletzt

Aus den folgenden klaren Angriffspositionen punkteten die Schwarz-Weißen, wie sie wollten. Besonders Angreiferin Lara Darowski haute den Einheimischen die Bälle nur so um die Ohren. Ihr Lohn: Zum fünften Mal in Folge wurde sie als beste Spielerin der Partie prämiiert.

Einen Wermutstropfen im Erfurter Freudenbecher aber gab‘s dann doch noch. Außenangreiferin Pia Mohr, die gerade ihren Vertrag verlängert hat, plagt eine im Grimma-Spiel zugezogene Schulterverletzung. Die Diagnose der Schwere ist noch offen.

hö