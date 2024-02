Nordhausen. Gegen die SpVgg Geratal reichte eine durchschnittliche Leistung zum souveränen 2:0-Sieg.

Zweiter Sieg in diesem Jahr und das zweite Mal zu Null. Wacker Nordhausen scheint angekommen zu sein. Mit einem souveränen Auftritt haben die Thüringenliga-Fußballer des FSV auch das zweite Spiel in Folge auf dem heimischen Kunstrasenplatz für sich entschieden. Mit 2:0 wurde die Spielvereinigung Geratal wieder nach Hause geschickt und Platz vier in der Liga gefestigt. Durch die erneute Niederlage Weidas (1:2 gegen Neustadt/Orla) sind die Nordhäuser punktetechnisch gleichgezogen. Die Gerataler, die ohnehin im Keller der Liga stecken und mit der Niederlage auf Rang zwölf abrutschten, haben in Nordhausen viel vermissen lassen und sind selten über die eigene Hälfe hinausgekommen. Und wenn, dann schnappte schnell die Abseitsfalle zu.