Seit Sonntagabend steht fest: Die TecArt Black Dragons Erfurt empfangen als Achter der Eishockey-Oberliga Nord in den Pre-Playoffs (Best of 3) den Neunten. Das sind die Rostock Piranhas, die durch das 7:4 gegen den Zweiten Tilburg überraschend vor Herne blieben. Von den vier Hauptrundenduellen gewann Erfurt die ersten drei (die beiden Heimspiele in der Verlängerung), das letzte Duell ging aber mit 3:0 an Rostock – und leitete den Horror-Februar ein, in dem die Drachen noch vom vierten auf den achten Platz abrutschten. Wir beleuchten die Schlüssel zum Weiterkommen.