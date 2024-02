Die Wintersportgemeinde Fieberbrunn in den Kitzbüheler Alpen war das Ziel der Geraer Speedskater in den Winterferien. Fast 50 Personen, Sportler vom Rollschnelllaufverein Blau-Weiß Gera und deren Eltern, nutzten den noch vorhandenen Schnee reichlich aus. Ausgedehnte Touren wurden sowohl per pedes, als auch auf den Langlaufskiern durchgeführt. Vor allem die jüngeren Sportler tobten sich auf den Rodelhängen aus. Die Wagemutigeren probierten sich auch auf den Abfahrtspisten aus. © Uwe Berg