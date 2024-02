Kiel. Die Handballer des ThSV Eisenach haben den THW Kiel in eigener Halle lange in Atem gehalten. Doch jetzt haben sie bereits die nächste Aufgabe vor der Brust.

Es war mehr drin für den ThSV Eisenach beim Rekordmeister THW Kiel in der Wunderino-Arena. Trotz der klaren Favoritenrolle der Kieler ließen sich die Thüringer bis zum Schluss nicht abschütteln. „Es waren die kleinen Prozentpunkte beim Durchbruch oder beim letzten Pass, die uns gefehlt haben“, sagt Justin Kurch, der im Innenblock immer wieder das Zentrum gegen den Kieler Angriff verteidigte. „Es gab ein oder zwei Tore in der entscheidenden Phase, die auf meine Kappe gingen“, so der 24-Jährige. Trotz der starken Leistung seiner Mannschaft bei der 27:31-Niederlage könne er dadurch mit der Partie am Sonntagabend persönlich nicht zufrieden sein.

Kiel bestrafte kleine Fehler gnadenlos

Es war die zweite Halbzeit, in der der ThSV Eisenach am Ende das Spiel gegen den THW Kiel aus der Hand gab. „Wir haben angefangen den Kopf zu verlieren“, sagt Kurch. Und weiter: „Unser Rückzug war unsortiert, was Kiel gnadenlos bestraft hat. Dadurch sind wir drei oder vier Tore in den Rückstand geraten, den wir nicht mehr aufholen konnten.“

Einen ähnlichen Schluss zog auch ThSV-Trainer Misha Kaufmann. „Ich hasse es, zu verlieren“, sagt er. „Trotzdem hat die Mannschaft es heute gut gemacht. Sie haben gekämpft und unsere Abwehr hat einen sehr guten Job gemacht.“ Trotzdem sei es auch für ihn der chaotische Rückzug ein Problem gewesen. Noch dazu hätten sich während der zweiten Hälfte technische Fehler eingeschlichen, die der THW für sich genutzt hat.

ThSV-Kreisläufer Kurch: „Wir schauen nicht mehr groß auf Kiel“

Mit der Niederlage verschärft sich für die Thüringer weiter der Abstiegskampf. Seit Beginn des Jahres warten sie noch auf ihren nächsten Erfolg, die Leistung von vor den Weihnachtsfeiertagen konnten sie bislang nicht wieder auf die Platte bringen. Dabei ist die Situation am Ende der Tabelle eng. Nur zwei Punkte trennen die Wartburgstädter aktuell vom Bergischen HC und damit dem 16. Tabellenplatz. „Wir wussten von Anfang an, dass wir Abstiegskandidat Nummer eins sind“, sagt Justin Kurch. „Deswegen kämpfen wir jeden Tag aufs Neue für den Klassenerhalt.“

Lange Zeit bleibt den Eisenachern ohnehin nicht, um sich über die verlorenen Punkte gegen den THW Kiel Gedanken zu machen. Bereits am Donnerstag (19 Uhr) wartet mit dem Spiel gegen den Fünftplatzierten, die MT Melsungen, in der Rothenbach-Halle die nächste Chance, um sich von den direkten Abstiegsrängen zu kämpfen. Für die Partie gegen die MT Melsungen sind noch 400 Karten verfügbar. Fans wird empfohlen, sich bereits vorab ein Ticket zu sichern. Die Eisenacher Handballer kamen für die Vorbereitung direkt am Montagnachmittag wieder zusammen. „Wir schauen nicht mehr groß auf Kiel. Wir machen direkt mit Melsungen weiter“, sagte Kurch.