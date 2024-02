Waltershausen. Ein unfassbar spannendes Eishockey-Thüringenligaduell endet mit einem 5:4-Sieg nach Penaltyschießen.

Als Sebastian Hofmann den entscheidenden Penalty an Torwart Heiko Neuland vorbei ins Netz wuchtete, verwandelte sich die Eishalle am Waltershäuser Gleisdreieck in einen einzigen Freudentaumel. Trommeln knallten, Lieder wurden angestimmt, die eigenen Spieler der Ice-Rebells überschwänglich gefeiert. Bis in die Morgenstunden genossen sie ihren 5:4-Sieg über den bereits feststehenden Meister Hurricane Erfurt, der ihnen die Chance auf Platz zwei in der Thüringenliga lässt. Zwei Duelle gegen den Letzten Mammut Erfurt stehen noch aus; werden beide gewonnen, ist das große Ziel erreicht.