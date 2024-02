Winterberg. Zwei Wahl-Oberhofer Brüder auf dem Zweierbob-Podest. Das sagten Adam und Issam Ammour nach dem Silber-Cup von Winterberg im Interview über die Nacht vorm Finale, den entscheidenden Lauf, die Vierer-Chance und wer auf der Autobahn den Wagen steuert.

In der kleinen Arena von Winterberg im Ziel spielten sich am Sonntag wilde Szenen des Glücks ab. Während der neue Zweierbob-Weltmeister Francesco Friedrich seine Söhne Karl und Hannes liebevoll auf den Arm nahm, feierte ein paar Meter weiter die Ammour-Familie den Silber-Coup von Adam und Issam. Der Vater, der aus Algerien stammt und als Ingenieur in Gießen blieb und die Mutter, die in Marseille geboren wurde, waren unfassbar stolz auf ihre Super-Jungs. Die anderen beiden Brüder und die kleine Schwester jubelten mit den vielen Kumpels, die ausgelassen Plakate schwenkten. Und auch Martin Putze, der die Ammours in Oberhof schnell gemacht hatte, ballte die Faust, als seine Schützlinge mit Laufbestzeit im Finale den wütenden Angriff von Titelverteidiger Johannes Lochner abgewehrt hatten.