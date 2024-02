Winterberg. Dirk Pille erlebt bei der Bob-WM, wie Winterberg um den Winter in seinem Namen kämpft.

„Willst du keinen Sonnenbrand, komm zu uns ins Sauerland“ – mit diesem spaßigen Spruch an der Wand empfing die Pension meinen Tabarzer Kollegen im WM-Ort Winterberg. Und meine Wirtin Astrid in Altastenberg erzählte, dass es vor etlichen Jahrzehnten so wenig Schneetage auf den Höhen gegeben habe, dass die meisten heute 40-Jährigen das Skifahren nicht gelernt haben.