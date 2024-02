Erfurt/Dortmund/Halle. Die U20 und die Werfer kämpften auswärts, die Para-Leichtathleten in Erfurt um nationale Medaillen. So lief es für die Erfurter.

Sie bekam das Strahlen nicht mehr aus dem Gesicht. Man merkte Isabelle Foerder an, dass sie gerade so richtig glücklich ist. Nicht nur beruflich, sondern jetzt auch wieder sportlich. Nach verletzungsgeplagten Jahren kam die 44-Jährige endlich mal gut durch den Winter und bewies die starke Form, die sie sich mit der Erfurter Bundestrainerin Marion Peters erarbeitet hat. Zwei deutsche Rekorde über 60 und 200 Meter brachten ihr Gold bei den Deutschen Meisterschaften der Para-Leichtathleten in der Erfurter Hartwig-Gauder-Halle ein.