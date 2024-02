Eisenach. Noch kein Sieg in diesem Jahr. Dann auch noch die dritte Auswärtsaufgabe in Folge für den ThSV – ausgerechnet beim daheim ungeschlagenen Spitzenteam MT Melsungen.

Egal gegen welchen Gegner, der ThSV Eisenach hat in der Handball-Bundesliga immer eine Chance auf Punkte. Das ist die gute Nachricht – auch 2024. Doch der Aufsteiger muss endlich wieder irgendetwas Zählbares holen und die „schwarze Serie stoppen“, damit man im Geschäft um den Klassenerhalt den Anschluss nicht verliert. Nach den schmerzhaften Niederlagen in Wetzlar, gegen Gummersbach und in Göppingen sowie dem Mutmacher in Kiel braucht es schlicht eine Sensation. Nichts anderes wäre ein Erfolg bei der daheim noch ungeschlagenen MT Melsungen, die als Fünfter noch um die Champions-League-Plätze mitkämpft. In der Rothenburg-Halle in Kassel, die am Donnerstag (19 Uhr) wohl ausverkauft sein wird, konnte bisher nur der SC Magdeburg mit 29:29 einen Punkt entführen.

Zehnder baut auf starke Eisenacher Abwehr

„Wir sind in der Lage, Melsungen zu schlagen“, verbreitet Regisseur Manuel Zehnder Optimismus. Den bezieht er auch aus dem Hinspiel, als Eisenach 24:27 unterlag. „Wir dürfen allerdings nicht wie damals die Anfangsphase verschlafen, als wir mit 1:7 in Rückstand gerieten. Und uns dürfen nicht so viele technische Fehler wie zu Beginn der zweiten Hälfte in Kiel unterlaufen. Kommen wir dann ins Verteidigen, wird es für Melsungen ganz, ganz schwer“, so der 24 Jahre alte Schweizer, der mit 187 Treffern weiter die Torschützenliste der Liga anführt.

Die Nordhessen mit dem lettischen 2,15-Meter-Riesen Dainis Kristopans liefern aktuell eine der stärksten Spielzeiten ihrer Geschichte ab. Die Launen einer Diva, als die Melsungen lange galt, haben ihnen Trainer Roberto Garcia Parrondo und Manager Michael Allendorf ausgetrieben. Im DHB-Pokal steht man im Final Four.

ThSV muss wegen „Sommergewinn“ zum Auswärtstraining mit dem Bus fahren

In der Vorbereitung trainiert der ThSV derzeit auch das Busfahren. Weil die Werner-Aßmann-Halle durch den Sommergewinn, Thüringens größtes Frühlingsvolksfest belegt ist, mussten die Handball-Profis nach Breitungen, Mühlhausen, Bad Langensalza und Bad Hersfeld ausweichen.

Für den Auftritt in Kassel hat Trainer Misha Kaufmann natürlich einen Plan. „Die Hausherren werden uns sicherlich die Flügel anbieten. Wir werden uns akribisch vorbereiten“, verlangt der Coach mehr Tore seiner Außen und fügt hinzu: „Eine normale Leistung wird nicht reichen. Wir müssen über unsere Grenzen gehen.“

Weyhrauch schwerer verletzt als gedacht

Weiter fehlen werden Mait Patrail (Gesichtsverletzung) und Willy Weyhrauch, der vor einem Monat doch eine schwerere Knöchelverletzung erlitten hatte.