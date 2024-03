Winterberg. Gold bei der Bob-WM für den BRC Thüringen! So feierte Lisa Buckwitz mit Vanessa Mark den Sieg im Zweierbob in Winterberg.

Eine Winzigkeit lag Lisa Buckwitz im Ziel vor Olympiasiegerin Laura Nolte (Winterberg). Sie war tatsächlich Weltmeisterin! Mit Vanessa Mark von Eintracht Frankfurt gewann die 28 Jahre alte Athletin vom BRC Thüringen den Titel im Zweierbob. Titelverteidigerin Kim Kalicki (Wiesbaden) blieb in Winterberg Bronze.

Nervenstarke Buckwitz nach Goldfahrt: „Am Start mache ich mir nicht so ne Platte“

Olympiasiegerin war Buckwitz 2018 schon als Anschieberin von Mariama Jamanka. Als ihre Nachfolgerin holte sie nun den ersten großen Titel als Pilotin. Bei der WM im Vorjahr in St. Moritz jubelte sie über Silber im Zweier und Bronze im Monobob, in Winterberg wiederholte sie im Mono Platz drei. Trotzdem gab sich Buckwitz immer zurückhaltend, was ihre Ambitionen betraf. „Ich bin eben so. Am Start mache ich mir nicht so ne Platte, konzentriere mich auf mich“, meinte Buckwitz, der nach vier Jahren an den Lenkseilen nun der große Coup gelang.

Buckwitz geht als Führende in den vierten Lauf

Als Führende war sie wie im Monobob in den zweiten Tag mit einem Hauch Vorsprung gegangen. Diesmal war die Startnummer eins kein Nachteil und Buckwitz legte eine Klassefahrt hin. Sie vergrößerte ihren Vorsprung auf Nolte auf 0,09 Sekunden. Am Ende blieben 0,05 für Gold übrig übrig.

Im Viererbob Friedrich bei Halbzeit klar vor Lochner

Im Viererbob war am Mittag schon eine Vorentscheidung gefallen. Titelverteidiger Francesco Friedrich führt bei Halbzeit souverän vor Johannes Lochner. „0,27 Sekunden Vorsprung, damit bin ich zufrieden. Nun müssen wir im dritten Lauf noch mal eine Zehntel rausholen, damit es sicher ist“, sagte der 33 Jahre alte Sachse, der nur den ersten Start bemängelte. Konkurrent Lochner war mit seinen Fahrten zufrieden, hatte beim ersten Lauf am Start aber das Friedrich-Problem. „Wir sind dann einen Schritt kürzer gelaufen“, so Anschieber Erec Bruckert, der Oberhofer im Lochners Team.

Ammour kämpft mit Letten Cipulis hart um Bronze

Adam Ammour und seine Mitstreiter warteten derweil schon in der Sonne auf den Bus zurück zum Start. Der Oberhofer - mit Bruder Issam, Benedikt Hertel aus Erfurt und Rupert Schenk aus Potsdam - musste sich im ersten Lauf hinten anstellen. „Mit der späten Startnummer, die wir durch die Weltcup-Platzierung hatten, war die Bahn bereits etwas reifig. Da potenzierte sich die Zeit bei kleinen Fehlern“, so der 22 Jahre Pilot. Im zweiten Durchgang ging Ammour dann aber auf die Jagd und überholte den bis dahin drittplatzierten Letten Emils Cipulis um 0,05 Sekunden. Ammour, der übrigens als Hobby Schlafen angibt, muss sich am Sonntag nicht den Wecker stellen, denn der Wettkampf beginnt erst 14 Uhr.