Erfurt. Finn Sonnekalb ist weiter in Topform. Der Erfurter Eisschnellläufer siegt auch gegen die Männer.

Jugend-Olympiasieger Finn Sonnekalb gewann über die 1000 Meter das Rennen beim Finale des Deutschland-Cups in seiner Heimatstadt Erfurt. Der 16 Jahre alte ESC-Eisschnellläufer war dabei sogar schneller als die Herren, die mit ihm gemeinsam liefen.

Sonnekalb führt Erfurter Quintett zur Schüler-EM an

Sonnekalb bereitete sich dabei auf das Viking-Race – eine inoffizielle Schüler-EM –- am kommenden Wochenende in Heerenveen vor. Mit seinem Bruder Jan, den Geschwistern Paula und Carla Albrecht sowie Paul Pfeffer bildet er dort ein Erfurter Quintett.

Beim Deutschland-Cup an dem 138 Sportler, darunter 38 vom Gastgeber ESC, teilnahmen, sorgten die Eismeister für Top-Bedingungen, die viele Bestzeiten ermöglichten.

ESC-Männer in Form für Mehrkampf-WM

So glückte Felix Maly beim Test für die große Mehrkampf-WM in Inzell nach zehn Jahren eine persönliche Bestzeit. Auch Moritz Klein (beide ESC Erfurt), der bei der WM im Sprintmehrkampf antritt, zeigte sich über 500 Meter sehr gut in Schwung.