Erfurt. Das Pro-B-Team feiert gegen Leitershofen einen sicheren Heimsieg und hat die Playoffs fest im Blick.

Wichtiger Heimsieg für die in der ProB beheimateten Drittliga-Basketballer der Löwen aus Erfurt. Gegen die BG Hessing Leitershofen gelang am Samstagabend in heimischer Halle ein sicherer 85:70-Erfolg, mit dem sich das Team auf einem guten dritten Platz wiederfindet. Zudem hat man eine Partie weniger als das Top-Duo ausgetragen.

Sportdirekter Florian Gut war ob des Erfolges erleichtert, nachdem es die letzten Wochen nicht wunschgemäß lief und die Löwen mit einigen personellen Engpässen zu kämpfen hatten. „ Es war ein sehr gutes Spiel unserer Mannschaft. Leitershofen war ebenfalls gut, mit viel Energie und immer wieder neuen taktischen Umstellungen in der Verteidigung. Unser Team blieb aber über den gesamten Spielverlauf ruhig und spielte besonders im letzten Viertel sehr souverän. Wichtig war Tyseem Lyles, der rundum mit einer starken Leistung überzeugte, sehr aktiv verteidigte und reboundete und offensiv sehr korbgefährlich war“, befand er.

Kurioserweise lebte die Begegnung zu Beginn vor allem von verwandelten Drei-Punkte-Würfen. Beide brauchten ihre Zeit, um den Rhythmus zu finden, ehe sich Erfurt absetzte und nach dem ersten Viertel ein 27:13 vorlegte. Leitershofen kam zwar schnell etwas näher, aber nicht wirklich gefährlich auf, auch wenn der Vorsprung auch im dritten Viertel schrumpfte. Das Abschlussviertel lief dann beim 28:19 aber wieder deutlicher in Richtung der Erfurter, die in Tyseem Lyles (29 Punkte) und Alieu Ceesay (19) ihre besten Werfer hatten. Gefällig auch Talent Musa Abra, das in einer schwierigen Phase sechs Punkte erzielte.