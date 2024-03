Holger Zaumsegel über die Motorrad-WM, die erstmals seit 75 Jahren wieder ohne eigenen Stammpiloten auskommen muss.

Anders als in der Königsklasse des Motorsports können sich die deutschen Fans auch in diesem Jahr auf ein Heimrennen der Motorrad-Weltmeisterschaft freuen. Das Renn-Wochenende auf dem Sachsenring Anfang Juli werden sicherlich wieder Hunderttausende live verfolgen. Die Nachfrage hierzulande nach dem Zweiradsport-Spektakel ist also riesig, doch in Sachen eigene Fahrer ist ein absoluter Tiefpunkt erreicht.

Erstmals seit 75 Jahren wieder gibt es in den drei Klassen keinen deutschen Stammpiloten. Aller Voraussicht nach wird nur Ex-Moto2-Weltmeister Stefan Bradl, Testfahrer von Honda, mit einer Wildcard auf dem Sachsenring an den Start gehen. Und es ist eben jener Bradl, der schon seit Jahren vor dem gewarnt hat, was nun passiert ist.

Hunderttausende Fans zieht es Jahr für Jahr an den Sachsenring zum Rennspektakel der Motorrad-WM. Einen deutschen Stammpiloten gibt es diesmal aber nicht. © dpa | Jan Woitas

So gut wie keine Nachwuchsförderung hat dafür gesorgt, dass Deutschland, dessen Fahrer immerhin schon 18 WM-Titel gewannen, nun ohne eigenen Piloten bei der Motorrad-WM dasteht. Immerhin, es gibt einen kleinen Lichtschimmer am Horizont. Das Problem ist erkannt. Bradl selbst ist mit einem Nachwuchsprojekt dabei, der Deutsche Motor-Sport-Bund (DMSB) und die ADAC Stiftung Sport haben die Fördersystematik „Motorsport Team Germany“ ins Leben gerufen. Bis die Arbeit Früchte trägt, wird es aber noch dauern. Bradl selbst will keine Prognose abgeben, wann Deutschland wieder einen Stammfahrer in der Motorrad-WM hat.