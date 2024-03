Pöllwitz. Im DKBC-Viertelfinale trifft die Kegel-Mannschaft von Trainer Ronny Hahn auf Frisch Auf Leimen und ist klar favorisiert.

Es könnte ein lässiger Sonntag werden. In Ruhe frühstücken, Tasche packen und auf die Bahn schlendern. Trainer Ronny Hahn freut sich, dass es am Sonntag mal nicht quer durch Deutschland geht. Die Keglerinnen des SV Pöllwitz hatten Losglück, was den Gegner und das Heimrecht angeht.

Der zweimalige Europapokalsieger Pöllwitz ist klarer Favorit

Der zweimalige Europapokalsieger empfängt am Sonntag (13 Uhr in Zeulenroda) im Viertelfinale des deutschen Kegelsport-Pokals den Zweitliga-Aufsteiger DSKC Frisch Auf Leimen. „Wir nehmen den Gegner nicht auf die leichte Schulter. Ich rechne aber schon mit einem recht klaren Erfolg“, sagt SVP-Trainer Ronny Hahn. Mit einem Sieg würden die Pöllwitzerinnen wie im Vorjahr auch ins Final-Four-Turnier einziehen, das am 26./27. April in Ulm ausgespielt wird. Platz vier sprang im Vorjahr raus, „da können wir nur besser werden“, sagt der Trainer und lacht. Im Rennen sind die Top vier der Bundesliga plus Erlangen, wobei das Los die Paarung Bamberg gegen Liedolsheim brachte – ein Topteam der Liga wird in Ulm nicht dabei sein.

