Axel Lukacsek über eine Premiere der Skispringerinnen.

Erst war Skispringen generell viel zu gefährlich, die Gesundheitsgefahr angeblich nicht kalkulierbar. Aber dann haben die Frauen alle Kritiker eines Besseren belehrt. Insofern ist es nun der logische Schritt, dass mit dem Weltcup in Vikersund für sie auch der Traum vom Fliegen wahr wird.

Den Bedenkenträgern wurde schon vor einem Jahr der Wind aus den Segeln genommen. Denn als die besten 15 Frauen der Welt zum ersten Mal bei einem offiziellen Wettkampf dort vom Monsterbakken sprangen, passierte vielleicht Historisches, nur kein Sturz.

Katharina Schmid und Co. fiebern dem ersten Weltcup im Skifliegen entgegen. © Barbara Gindl

Dass man den Frauen das Skifliegen mit der Befürchtung um eine Bruchlandung vorenthalten hat, entbehrt jeder Logik. Die Gefahr ist nicht zwar von der Hand zu weisen. Ein Restrisiko bleibt, aber eben auch bei den Männern. Selbst Weltklassespringer sind vor einem schweren Crash nicht gefeit, wie der norwegische Skiflugweltmeister Daniel-Andre Tande bei seinem Horrorsturz vor genau drei Jahren in Planica schmerzvoll erfahren musste. Dem Problem wird man nun gerecht, indem zur Skiflug-Premiere in einer Woche nur die besten 20 Frauen an den Start gehen dürfen.



Die Entwicklung jedoch ist nicht aufzuhalten. Eine Vierschanzen-Tournee für die Frauen wird ebenso kommen. So viel ist sicher. Auch bei der Frage um eine Skiflug-Weltmeisterschaft geht es nicht darum, ob, sondern wann es so weit sein wird.