Holger Zaumsegel über die Zukunft der deutschen Rennrodler, die die neue Saison mit einem neuen Bundestrainer angehen.

Sorgen machen mussten sich die Deutschen um ihre Rennrodler noch nie. In kaum einer anderen Sportart war und ist Team Germany so erfolgreich wie bei den Kufensportlern, die seit Jahren die Weltspitze dominieren.

Mitunter reichte der Platz kaum, um die ganzen Erfolge der Sportlerinnen und Sportler aus der Bundesrepublik, darunter zahlreiche aus Thüringen, aufzuzählen. Der Blick in die Zukunft ist rosig. Norbert Loch hinterlässt seinem Bundestrainer-Nachfolger Patric Leitner ein bestens bestelltes Feld.

Norbert Loch hinterlässt bei den Rennrodlern ein bestens bestelltes Feld. © dpa | Robert Michael

In den beiden Gesamtweltcup-Siegern Julia Taubitz und Max Langenhan haben die Rennrodler zwei Athleten in ihren Reihen, die die Szene auch in den kommenden Jahren im Einsitzer dominieren können. Merle Fräbel und Hannes Orlamünder/Paul Gubitz feierten in Oberhof ihre ersten Weltcupsiege. Und auch Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal, Dajana Eitberger/Saskia Schirmer, Tobias Wendl/Tobias Arlt sowie Felix Loch und Anna Berreiter sind Weltklasse-Sportler, die regelmäßig auf dem Podest stehen. Letzteres ist auch Toni Eggert zuzutrauen, der mit neuem Partner in der nächsten Saison sein Comeback im Doppelsitzer geben wird.

Auf den Erfolgen ausruhen, können sich die Deutschen aber nicht. Die Österreicher sind – insbesondere beim Material – gefährlich nahegekommen. Ein Ansporn für Team Germany, um noch besser zu werden.