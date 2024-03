Oberhof. Gesamtweltcup-Siegerin Julia Taubitz aus Oberhof erzählt von einem Jubel-Unfall bei der WM und wie es nach ihrer Traum-Saison jetzt weitergeht.

Eigentlich hätte Julia Taubitz sich eine Pause mehr als verdient. Die Wahl-Oberhoferin hat auch in dieser Rennrodel-Saison die Weltspitze bei den Frauen dominiert, gewann im Weltcup erneut alle drei Kristallkugeln, krönte sich auf ihrer Heim-Bahn in Altenberg zur Sprint- und Teamstaffel-Weltmeisterin und holte im Einsitzerrennen Silber. Doch nach getaner sportlicher Arbeit befindet sich die gebürtige Annaberg-Buchholzerin schon wieder im Prüfungsstress.

„Normalerweise hat der Sport ja immer die größte Priorität und mein Studium kommt zu kurz. Jetzt ist es eben andersherum“, erzählt die 28-Jährige, die ein Fernstudium zum Sport-Fachwirt absolviert. Am 20. März ist Prüfung. „BWL, VWL, Recht, Steuern und Rechnungswesen“, zählt Taubitz auf. Viel zu tun für die mittlerweile vierfache Gesamtweltcup-Siegerin, die beim Büffeln genauso ehrgeizig ist wie in der Eisbahn.

Fast hätte ihre Traum-Saison früh ein böses Ende gefunden

Dabei hätte ihre Saison auch böse enden können, erinnert sie sich an den schlimmsten Moment der vergangenen Monate zurück. Bei der Generalprobe zur WM in Altenberg, den deutschen Meisterschaften Ende Dezember, war sie mit voller Wucht mit dem Kopf gegen die Bande geknallt und zog sich ein Schädel-Hirn-Trauma zu. „Das hat mich sehr zurückgeworfen und vor allem mit Blick auf die WM viele Ungewissheiten geweckt“, sagt sie.

Doch die Vorzeige-Rennrodlerin biss auf die Zähne, kämpfte sich zurück und schuf einmal mehr Momente, die sie nie vergessen wird. Den WM-Titel im Sprint zum Beispiel, als sie bei schlechten Bahnverhältnissen doch noch zur Bestzeit raste und im Ziel mit ihrer Zimmerkollegin und Oberhofer Trainingspartnerin, der zweitplatzierten Natalie Maag (Schweiz), ausgelassen jubeln durfte.

Schmerzhafte Rippenprellung nach Jubel-Unfall mit Natalie Maag

Ein Jubel mit sehr schmerzhaften Folgen, wie sie jetzt verrät. Im Überschwang der Emotionen landete Maags Knie in ihren Rippen. Maag, die für Taubitz wie eine Schwester ist, hatte hinterher ein dickes Knie, Julia Taubitz eine Rippenprellung. „Ich habe es erst am Abend nach der Physiotherapie gemerkt, konnte kaum atmen oder lachen. Aber es hat sich gelohnt.“

Rodel-Gesamtweltcup-Siegerin Julia Taubitz küsst den Pokal nach dem Wettbewerb in Sigulda. © DPA Images | Margit Dengler-Paar

Umso höher sind auch WM-Silber im Einsitzer sowie Gold mit der Teamstaffel an den folgenden beiden Tagen zu bewerten. Besonders der Sieg mit der Teamstaffel sei hängengeblieben. Dem scheidenden Bundestrainer Norbert Loch wollten seine Athleten bei seinem letzten WM-Rennen unbedingt einen Sieg schenken. Keine leichte Aufgabe, schließlich waren die Österreicher die großen Favoriten auf Gold. „Ich weiß noch, wie wir zum Start gegangen sind und Max (Langenhan/Anm. d. Redaktion) sagte: ‚So, jetzt werden wir Weltmeister!‘ Und schwuppdiwupp waren wir Weltmeister.“

Beim Abschied von Norbert Loch ein paar Tränchen vergossen

Dieser Moment sei sehr emotional gewesen, wie dann auch der Abschied von Norbert Loch beim letzten Weltcup in Sigulda. Dort wurde der gebürtige Thüringer von seinen Athleten mit einer Sektdusche verabschiedet. Doch nicht nur das Kribbelwasser floss, sondern bei Julia Taubitz auch ein paar Tränchen. „Ich hätte nicht gedacht, dass es mir emotional so nahe geht.“ Aber Loch ist eben eine Institution im Rodelsport und war für die Wahl-Oberhoferin in ihrer so erfolgreichen Karriere stets ein „sehr wichtiger Mentor“.

Doch was nimmt sich eine, die fast schon alles gewonnen hat, weiter vor, wie motiviert sie sich? Langfristig ist eine Olympia-Medaille ihr großes Ziel. Und mittlerweile, auch wenn Julia Taubitz das früher nicht verstehen konnte, möchte die 28-Jährige auch Rekorde brechen. Als sie beim abschließenden Weltcup-Rennen in Sigulda zum einzigen Mal in dieser Saison das Podest verpasste, sei sie sehr enttäuscht gewesen. Aber die Information, dass sie nach Legenden wie Felix Loch und Natalie Geisenberger erst die dritte Athletin überhaupt sei, die über 1000 Weltcuppunkte schaffte, habe sie wieder aufgebaut.

Julia Taubitz in Oberhof. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

„Ich habe immer gesagt, dass ich nicht die Person bin, die auf irgendwelche Rekorde hinaus möchte“, berichtet sie. „Aber jetzt kann ich es mehr nachvollziehen. Du musst dich motivieren und das geht nur mit einem klaren Ziel vor Augen.“

Nach der Prüfung ins Yoga- und Surf-Camp nach Portugal

Auch privat setzt sie sich immer neue Ziele. Nach einem Trip über Ostern an die Ostsee, wo sie ein Tiny-Haus hat, ist im Anschluss ein Urlaub in Portugal angesagt in einem Yoga- und Surf-Camp. „Yoga kann ich schon“, sagt sie und lacht. Jetzt will sie auch die Wellen des Atlantiks so beherrschen wie die Eisbahnen dieser Welt.

„Das tut mir für meinen Sport sicherlich gut“, glaubt Julia Taubitz, die den Schlitten jetzt erstmal bis zum Beginn des Starttrainings im Sommer in die Ecke stellt. Genug zu tun hat sie bis dahin auf jeden Fall.