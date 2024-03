Dirk Pille schreibt in der „Halbzeit“ über die mögliche Abschaffung des Weitsprungbalkens und erinnert sich an den Saltoweitsprung.

Haben Sie auch mal geflucht, weil Sie früher in der Schule das Brett beim Weitsprung weit verfehlten und sich so die Note verdarben? Der präzise Absprung ist eine Kunst und weil das nicht alle können, will der Leichtathletik-Weltverband jetzt das Brett abschaffen.

Bei der WM 2023 in Budapest seien rund ein Drittel der Sprünge ungültig gewesen, das sei doch langweilig für das Publikum, findet Sebastian Coe, seines Zeichens immerhin Präsident von World Athletics. Der seit der Antike bewährte Absprungbalken – von alten Griechen Bater genannt – soll durch eine Absprungzone ersetzt werden. Es gibt quasi keine Fehlversuche mehr, die effektive Weite wird gemessen.

So wie bei den Schülern bis zur 6. Klasse in Deutschland mit einer 80 Zentimeter breiten Absprungzone. Da macht man es den Kindern durchaus leichter. So verlieren sie den Spaß am Springen nicht. Nur der Sportlehrer oder Kampfrichter benötigt ein gutes Auge, um den genauen Absprungpunkt festzustellen.

Weltrekord über 30 Jahre alt

Doch brauchen Profis solche Hilfestellungen? Oder will der Leichtathletikverband nur neue Bestleistungen sehen. Schließlich tragen die alten Weltrekorde von Mike Powell mit 8,95 m (1991) und Galina Tschistjakowa mit 7,52 m (1988) schon Patina.

Dirk Pille schreibt die Kolumne Halbzeit. © Sportredaktion | Christoph Vogel

Dabei war die Entwicklung des Weitsprungs keinesfalls nur eine Geschichte von „Anlaufen, Abspringen, Landen“. Da ging es immer um Techniken. Im antiken Olympia bestand der Weitsprung zunächst aus fünf folgenden Sprüngen, die mit Gewichten an den Händen ausgeführt wurden, um dem Athleten mehr Schwung zu verleihen. Mit Beginn der Olympischen Spiele der Moderne existierten der Weitsprung mit Anlauf und der Standweitsprung zwischen 1900 und 1912 sogar nebeneinander. Der aktuelle Weltrekord aus dem Stand liegt übrigens bei 3,73 m, aufgestellt vom Football-Spieler Byron Jones.

Heute wird der Standweitsprung noch bei den Retrolympics vom Verband LWS Spezialsport hierzulande durchgeführt. Auch bei der Polizeibewerbung werden 1,95 m von Männern und 1,57 m von Frauen verlangt.

Tom Eckerle erfindet Saltoweitsprung

Auch verschiedene Techniken mit Anlauf gab es schon immer. Am spektakulärsten war der Saltoweitsprung, der 1971 von Tom Ecker erfunden wurde. Weil die Technik physikalisch sogar Vorteile brachte, versuchten sich Athleten darin. Mit Erfolg! Bernhard Stierle schaffte bei den süddeutschen Meisterschaften in Böblingen 1974 mit dem Salto immerhin 7,42 Meter. Sportler und Experten hielten Sprünge über neun Meter für möglich. Doch der Weltverband verbot die auch für Zuschauer attraktive Technik auf Antrag der Deutschen noch im selben Jahr.

Nun also doch eine Revolution? Aber die meisten Athleten und ehemalige Stars sprechen sich bereits dagegen aus. US-Legende Carl Lewis hält es für einen „Aprilscherz“. Olympiasieger Miltiatidis Tentoglou aus Griechenland, gerade Hallenweltmeister geworden, würde sogar mit dem Weitsprung aufhören, wenn man die Zone einführt. Seine Kollegin Malaika Mihambo geht da etwas lockerer ran. „Geschmackssache. Beides hat seine Berechtigung, es setzt andere Schwerpunkte“, so die Olympiasiegerin, die schon mal bis zum sechsten Versuch brauchte, um den golden Absprung zu schaffen.

Also dann zwei Disziplinen, mit und ohne Balken – oder was? Nein, Weitsprung sollte eine schwierige technische Disziplin bleiben und da gehört das Treffen des Bretts einfach dazu.