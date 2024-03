Gotha. Mit dem 3:1-Heimsieg festigt der Volleyball-Zweitligist den zweiten Tabellenplatz.

Nur acht Tage nach der 2:3-Niederlage bei der TuS Kriftel gelang den Blue Volleys Gotha im Rückspiel in der heimischen Ernestiner Sporthalle mit einem 3:1 (23; -23; 17; 26)-Erfolg die erhoffte Revanche in der 2. Volleyball-Bundesliga Süd.

Die knapp 300 Zuschauer erlebten eine abwechslungsreiche und hochklassige Begegnung, in der sich die Blue Volleys diesmal belohnten und nach drei saisonübergreifenden Niederlagen in Folge gegen Kriftel wieder siegten.

Ausgeglichener und umkämpfter Satzverlauf

Die Partie begann, wie schon das Hinspiel am vergangenen Sonnabend vermuten ließ, ausgeglichen. Beide Teams versuchten, mit viel Aufschlagdruck eine gewisse Spielkontrolle zu erlangen. Bei den Blue Volleys hatte Trainer Jonas Kronseder die Devise ausgegeben, viel über die schnelle Mitte zu agieren, wo sich Gotha mit Tomasz Gorski und Harrison McBean Vorteile versprach. Die Kriftler, bei denen erneut der etatmäßige Diagonalangreifer Marius Büchi auf Außen/Annahme begann, wollten ihrerseits immer wieder ihn sowie den starken Diagonalangreifer Pascal Eichler in Szene setzen.

Erst in der Schlussphase des Satzes konnten sich die Gothaer mit 20:16 etwas absetzen. Doch die Hessen mit ihrer bekannt guten Feldverteidigung nutzten ein, zwei halbherzige Angriffe der Blue Volleys sofort zu eigenen guten Angriffen und glichen in der Folge zum 22:22 aus. Doch dann hatten die Hausherren diese kurze Zitter-Einlage überwunden, wehrten ihrerseits Kriftler Angriffe ab und holten sich den ersten Abschnitt mit 25:23.

Kriftels Eichler nutzt Lücken im Gothaer Block

Im zweiten Satz erwischten die Gäste den besseren Start, führten kurz nach dem Anpfiff schnell mit 4:0. Doch anders als im Hinspiel, in dem Gotha nach zwei gewonnenen Sätzen nach einem frühen Rückstand im dritten Satz einbrach, fingen sich die Blue Volleys diesmal schnell wieder. Eine tolle Abwehraktion von Libero Max Stückrad leitete zunächst einen erfolgreichen Angriff von Kapitän Robert Werner ein, dann waren Erik Niederlücke im Angriff und Christoph Aßmann mit einem Block gegen Eichler erfolgreich.

Anschließend verlief auch dieser Abschnitt völlig ausgeglichen. Bei den Gastgebern kam jetzt und auch im weiteren Spielverlauf Len Spankowski häufig auf den Hinterfeldpositionen zur Stärkung von Annahme und Abwehr zum Einsatz. In der Crunchtime wurde es dann nochmal richtig spannend. Zunächst schlug Robert Werner ein Ass zum 23:23. Dann war es wieder Eichler, der Lücken im Gothaer Block zu zwei entscheidenden Angriffspunkten und damit letztlich zum 25:23-Satzgewinn für Kriftel nutzte.

Schnelle Führung im dritten Durchgang

Nach dem Satzausgleich waren es dann die Gothaer, die besser in den dritten Satz kamen. Eine Aufschlagserie von Robert Werner sorgte für eine schnelle 5:0-Führung. Diese Führung gaben die Blue Volleys in der Folge nicht mehr ab. Aus einer guten Annahme heraus zog Zuspieler Hannes Krochmann die Spielfäden, und die Gothaer Angreifer nutzten ihre Chancen jetzt konsequent. Relativ deutlich mit 25:17 ging Satz drei wieder an die Gastgeber.

Der vierte Durchgang entwickelte sich zum abschließenden Höhepunkt der Begegnung. Beide Mannschaften boten immer wieder spielerische „Schmankerl“ und sorgten für gute Stimmung in der Halle. Eine kleine Schrecksekunde auf Seiten der Blue Volleys gab es, als sich Krochmann nach einem etwas verunglückten Blockversuch die schmerzende Hand hielt – glücklicherweise aber weiterspielen konnte.

Fünfter Matchball bringt den Sieg

Beide Teams zeigten jetzt viele spektakuläre Aktionen. Unterstützt vom eigenen Anhang auf den Rängen gelang es den Blue Volleys, sich zum Ende hin auf 23:20 abzusetzen. Doch Kriftel gab sich noch nicht geschlagen, verteidigte wieder Gothaer Angriffsversuche gut weg und verkürzte auf 22:23. Danach hatten die Hausherren fünf Matchbälle, die Kriftel viermal abwehrte. Ein schöner Linienschlag von Niederlücke und Leger in die hintere Feldecke von McBean sorgten dann aber für den umjubelten 3:1-Heimsieg der Blue Volleys.

Im Anschluss übergab Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch die Medaillen als beste Spieler (MVP) an die beiden Liberos ihrer Mannschaften: Kriftels Florian Ruhm und Gothas Max Stückrad.

Doppelpack am kommenden Wochenende

Mit diesem 3-Punkte-Sieg festigten die Blue Volleys ihren zweiten Tabellenplatz vor den kommenden schweren Auswärtsaufgaben. Am nächsten Wochenende spielt das Team am Sonnabend zunächst bei den Volley YoungStars Friedrichshafen, und schon tags darauf beim Dritten und unmittelbaren Verfolger TV Bühl.