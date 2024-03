Lake Placid. In Lake Placid in den USA kämpfen zwei Thüringer Schlittensportler aussichtsreich um die Siege im Gesamtweltcup.

Gleich zwei Piloten vom BRC Thüringen jagen ab Donnerstag beim Finale in Amerika die Kugeln. Skeletoni Christopher Grotheer will nach dem WM-Titel in Winterberg nun seine Saison mit dem Gesamtweltcup krönen. Zweierbob-Weltmeisterin Lisa Buckwitz führt die Saisonwertung im Monobob klar an.

Grotheer: „Viele Schläge in der Bahn in Lake Placid drin“

Dabei wird es keine Spazierfahrt auf der „Knochenbrecher“-Piste von Lake Placid im US-Bundesstaat New York werden. „Es sind extrem viele Schläge drin, das ist ein großer Unterschied zu den europäischen Bahnen. Man muss die Fahrlage auf dem Schlitten dementsprechend anpassen“, sagte Grotheer nach den ersten Trainingstagen. Der 31 Jahre alte Olympiasieger freut sich trotzdem auf das letzte Rennen, das er mit der Verteidigung der Glaskugel für den Gesamtweltcup abschließen will. „Nach der WM war schon ein bisschen die Luft raus. Ich hatte noch nie so eine lange Saison“, sagte Grotheer, der den letzten Angriff von Vizeweltmeister Matt Weston (Großbritannien) abwehren muss.

Buckwitz: Eine Kugel als großes Ziel

Auch Lisa Buckwitz hat im Monobob deutlichen Vorsprung vor ihrer Teamkollegin Laura Nolte. „Einen Gesamtweltcup zu gewinnen, war mein großes Ziel nach dem guten Saisonverlauf“, sagte Buckwitz, die Gold und Bronze bei der Heim-WM holte. Im Zweier liegt die Potsdamerin auf Rang drei, in der Kombiwertung auf Rang zwei.

Friedrich kann das Weltcup-Triple schaffen, Ammour „trainiert“ für WM 2025

Bei den Männern will sich Aufsteiger Adam Ammour (BRC Thüringen) die WM-Piste 2025 im Training und Rennen erarbeiten. Um die Weltcup-Kugeln streiten die Teamkollegen Francesco Friedrich und Johannes Lochner. Aktuell führt Friedrich alle drei Kategorien an und könnte nach den beiden WM-Titeln nun noch das Weltcup-Triple schaffen.