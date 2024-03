Lake Placid. Nach WM-Gold und -Bronze nun der Gesamtweltcupsieg im Monobob für Lisa Buckwitz vom BCR Thüringen. Das sagte die Bobpilotin und so erklärte Skeleton-Pilot Christopher Grotheer, warum es bei ihm schief ging.

Am Ende war Lisa Buckwitz froh, dass sie es ins Ziel gebracht hatte. „Geschafft“, rief die Pilotin vom BRC Thüringen nach Rang sechs nach Hause. Im Kühlschrank von Lake Placid durfte die 29-Jährige bei minus zehn Grad im Monobob ihren ersten Gesamtweltcupsieg feiern und die große Kristallkugel in die Luft strecken.

Platz sechs reicht angeschlagener Buckwitz zum Gesamtsieg

Der Vorsprung auf die Konkurrenz war trotz des zweitschwächsten Saisonergebnisses groß genug. Die Australierin Breeana Walker, die ihre ersten Schritte als Bobpilotin übrigens in Thüringen ging, gewann ihren ersten Weltcup. Buckwitz’ schärfste Verfolgerin Laura Nolte wurde Tagesvierte.

„Was für eine Saison mit dem WM-Zweiertitel und Mono-Bronze. Ich hätte das nicht gedacht. Es war aber mein Ziel, eine Kristallkugel zu holen. Obwohl ich hier etwas angeschlagen war, hab ich es geschafft“, strahlte Buckwitz.

Skeletoni Grotheer verletzt sich beim Start

Weniger Glück hatte ihr Vereinskollege Christopher Grotheer. Gerade erst Skeleton-Weltmeister geworden, wollte der Erlauer seine Saison mit der Verteidigung des Gesamtweltcups krönen. Doch Grotheer hatte Pech, verletzte sich beim Start und landete auf einem deprimierenden Rang 17. Beim Finale hätte Platz 12 dem Thüringer sogar noch gereicht, weil sein britischer Verfolger Matt Weston im Rennen nur auf Rang vier gekommen war.

„Ich habe mich im ersten Lauf gleich am Start verletzt. Im zweiten ist mir nach fünf Metern der Beuger am rechten Bein übelst zugegangen. Ich habe mich eigentlich nur gewundert, dass es nicht komplett abgerissen ist“, sagte Grotheer nach seiner Rumpeltour auf der Rock’n Roll-Bahn in Amerikas Osten.

Ostern im Baumhaus als Herausforderung

Nun darf sich Grotheer bei der Familie im Thüringer Wald auskurieren. Zu Ostern geht es zur Mutter in den Harz, wo Grotheer geboren wurde. „Wir haben ein Baumhaus gemietet“, erzählte er zuvor. Hoffentlich kommt er die Leiter hoch.