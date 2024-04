Podebrady. Pech für Geher Karl Junghannß. So verpasste der Erfurt die Chance auf die Olympianorm. Kollege Jonathan Hilbert präsentierte sich in guter Form.

Beim Treffen der Geher-Weltklasse im tschechischen Podebrady wollte Karl Junghannß die Norm für den 20-km-Wettbewerb bei Olympia in Paris schaffen. Doch eine Erkältung bremste den 27 Jahre alten Erfurter am Samstag aus. Junghannß gab das Rennen nach acht Kilometern vorzeitig auf.

Schüttelfrost am Abend vor dem Start

„Schon Mitte der Woche hatte ich so einen Kratzen im Hals. Vor dem Wettkampf kamen die typischen Symptome wie Schüttelfrost dazu. ein Fieberthermometer hatte ich gar nicht dabei“, sagte Junghannß, dem es vorm Start dann wieder etwas besser ging. „Die Beine waren super, aber die Atemwege nicht. Trotzdem habe ich bis Kilometer acht durchgehalten, obwohl ich eigentlich schon nach fünf Kilometer aufhören sollte“, berichtete der gebürtige Altenburger am Sonntag.

Hilbert als 14. mit Bestzeit stärkster Deutscher

Im Rennen nahe Prag bei sommerlichen 25 Grad unterboten nur vier Geher die geforderte Paris-Norm von 1:20:10 Stunden. Beim Sieg des schwedischen Vizeweltmeisters Perseus Karlström kam Jonathan Hilbert (LG Ohra Energie) als bester Deutscher auf Rang 14. Der Erfurter Olympiazweite von Tokio über die inzwischen abgeschafften 50 km ging mit 1:22:57 h persönliche Bestzeit auf der kurzen Strecke. Der Potsdamer Vizeeuropameister Christopher Linke beendete das Rennen nach 10 km vorzeitig wegen Beugerschmerzen. Ada Junghannß musste bei den Frauen wegen Magenproblemen aufgeben.

Nächste Chance bei Team-WM in Antalya

„Mein Selbstvertrauen ist nicht erschüttert“, sagte Karl Junghannß mit Blick auf seinen olympischen Traum. Im türkischen Antalya hat der Thüringer die nächste Norm-Chance bei der Team-WM (21. März). „Nächste Woche bin ich wieder voll belastbar. Die generelle Form stimmt“, so Junghannß. Hilbert tritt bei der Team-WM mit Saskia Feige (Potsdam) im Mixed an und will dabei den deutschen Olympiaplatz für die Premiere der Staffel sichern.