Erfurt. In der Rad-Bundesliga hat Tobias Müller zum Auftakt den zweiten Platz belegt. Ein Erfurter hat sich das Trikot des besten Amateurs gesichert.

Im Schlusssprint fehlten wenige Millimeter. Tobias Müller von der Thüringer Mannschaft rad-net Oßwald hat zum Auftakt der Rad-Bundesliga den Sieg nur hauchdünn verpasst. Beim Großen Preis der Südlichen Weinstraße in Schweigen musste sich der 20-Jährige lediglich Joshua Huppertz (Lotto-Kernhaus) geschlagen geben. Knapp dahinter landete der Erfurter Tobias Nolde vom Team P&S Metalltechnik Benotti auf Rang drei.

Rad-Bundesliga wird am 1. Juni in Bad Salzungen fortgesetzt

„Wenn es am Ende so knapp ist, dann ist es ärgerlich“, sagte Müller, dessen Teamkollegen Benjamin Boos und Bruno Keßler die Plätze vier und acht belegten. Steffen Uslar als Sportlicher Leiter der Mannschaft war dennoch sehr zufrieden: „Es war ein perfekter Tag. Der einzige Wermutstropfen war, dass Tobias so knapp verloren hat. Ich freue mich sehr, dass wir die Teamwertung gewinnen konnten.“ Auch vom Team P&S Metalltechnik Benotti erreichten zwei weitere Fahrer ein Top-Ten-Ergebnis. Anton Albrecht landete als Fünfter einen Rang vor Dominik Röber.

Jakob Geßner aus Erfurt, der im vergangenen Jahr die Gesamtwertung gewann, fährt in diesem Jahr für die Mannschaft Standert-Brandenburg und sicherte sich als Tagessiebter das Trikot des besten Amateurs. Die Rad-Bundesliga wird am 1. Juni mit dem Rennen in Bad Salzungen fortgesetzt. Tags darauf rollt die Erzgebirgsrundfahrt.