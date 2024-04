Oberhof. Der Weltcup-Kalender für Bobfahrer und Skeletonpiloten für den kommenden Winter steht.

Thüringens Skeleton-Weltmeister Christopher Grotheer startet ab 16. November mit den Asien-Weltcups in die vorolympische Saison. Dabei geht es auf die Olympia-Bahnen in Pyeongchang/Südkorea und Yanqing/China (25./26. November).

Europaauftakt für Bob-Piloten in Altenberg

Der Auftakt in Europa folgt – dann auch mit den Bob-Piloten um Thüringens Asse Lisa Buckwitz und Adam Ammour – beim Heimweltcup am 7./8./9. Dezember in Altenberg. In Deutschland werden zudem noch in Winterberg am 4./5./6. Januar Weltcup-Rennen gefahren. Das Finale der Serie endet diesmal mit zwei Wochenenden am 9. Februar (Skeleton/Bob) und 16. Februar (Bob) in Lillehammer.

Die Junioren-Weltmeisterschaften mit Titelverteidigerin Viktoria Hansova finden im Skeleton in St. Moritz (15. bis 18. Januar) und für die Bobfahrer in Altenberg (12. bis 16. Februar) statt.

WM im März in Lake Placid als Höhepunkt

Der späte Saisonhöhepunkt ist die WM, die vom 6. bis 16. März in Lake Placid/USA steigt.