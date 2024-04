Erfurt. Thüringen sucht nicht den Superstar - aber talentierte Sportler für die Zukunft. Los geht es am Samstag in Erfurt mit dem Auftakt der Talentiade 2024.

Der Begriff erinnert bewusst an die Spartakiade, bei der zu DDR-Zeiten tausende Kinder zum sportlichen Wettkampf bewegt wurden. Seit drei Jahren gibt es nun auf Anregung des Landessportbundes (LSB) Thüringen die Talentiade. Ziel des neuen Wettkampf-Formates mit den talentiertesten Drittklässlern ist es, ein Zusammentreffen der Schüler mit Sportvereinen, Sportfachverbänden sowie der Stützpunktvereine vor Ort zu ermöglichen und so die Talentfindung in Thüringen voranzutreiben. Die Auswahl der Teilnehmer war im Rahmen des Programms „Bewegte Kinder = Gesündere Kinder“, an der landesweit 15.000 Schüler und Schülerinnen teilnahmen, erfolgt.

Vier Talentiade-Veranstaltungen in den vier Thüringer Schulamtsbezirken

Der LSB und die Thüringer Sportjugend laden zur dritten Auflage 2024 erstmals zu vier Talentiaden, aufgeteilt nach Schulamtsbezirken, ein. Den Auftakt macht Erfurt für den Schulamtsbereich Mittelthüringen, es folgen Nessetal (27. April/ Westthüringen), Nordhausen (4. Mai/ Nordthüringen) und abschließend Gera (8. Juni) für Ostthüringen.

100 Meldungen für Talentiade-Auftakt in der Gauder- und Niemann-Stirnemann-Halle

Für den Start in der Hartwig-Gauder Leichtathletikhalle und dem Eissportzentrum Erfurt kommenden Samstag (ab 9 Uhr) haben sich bereits rund 100 Kinder angemeldet - eine Rekordzahl.