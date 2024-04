Erfurt. Beim Nationen-Cup der Bahnradsportler am Wochenende in Kanada will die Geraerin Lena-Charlotte Reißner ihre Olympia-Ambitionen untermauern.

Beim Bahnrad-Nationencup im kanadischen Milton will sich Lena Charlotte Reißner vom SSV 1990 Gera einmal mehr für eine Olympia-Teilnahme bei den Sommerspielen in Paris (26. Juli bis 12. August) ins Gespräch bringen. Die 24-Jährige startet bei den am Freitag beginnenden Wettbewerben mit dem deutschen Vierer, für den auch Franziska Brauße, Lisa Klein, Mieke Kröger und Laura Süßemilch nominiert sind.

Erfurter Boos startet im Zweiermannschaftsfahren

Reißner erhielt im Januar mit dem Quartett im kleinen Finale der Europameisterschaft in Apeldoorn ihre Einsatzchance und überzeugte damals mit einer starken Leistung. Als Lohn holte sie mit den deutschen Frauen die Bronzemedaille und hat sich damit im Kandidatenkreis für einen Start in Paris etabliert. Seit dieser Saison fährt Reißner für das LKT Team aus Brandenburg und bereitete sich zuletzt auf der Straße bei der Normandie-Rundfahrt und dem Scheldepreijs in Belgien vor. Der Erfurter Benjamin Boos von der Thüringer Mannschaft rad-net Oßwald wird in Milton an der Seite von Tim Torn Teutenberg (Mettmann) das Zweiermannschaftsfahren bestreiten.

Sprint-Talent Jäger bekommt Einsatzchance

Im Sprintbereich kommt beim Nationencup in Kanada vor allem der Nachwuchs zum Einsatz. Vorgesehen ist bei den Männern aber auch der Start des Ex-Weltmeisters Stefan Bötticher (32). Der gebürtige Eichsfelder vom PSV Chemnitz kehrt nach längerer Verletzungspause zurück. Bei den Frauen bekommt die 19-jährige Lara-Sophie Jäger vom RSC Turbine Erfurt eine Chance im Duell mit der internationalen Elite.