Dirk Pille über einen nahenden Wechsel von Handballer Juri Knorr

Juri Knorr will weg aus der Bundesliga und der ThSV Eisenach hat seinen „Anteil“ daran.

Er ist der vielleicht talentierteste deutsche Handballer dieser Generation. Knorr sorgt für Begeisterung auf den Rängen, wenn er wirft, trickst und tolle Pässe spielt. An einem guten Tag ist der 23-Jährige ein absoluter Weltklasse-Mann.

Doch diese Tage erlebte Knorr zuletzt immer seltener. Ob in der Nationalmannschaft oder bei den Rhein-Neckar Löwen erreichte er zuletzt nicht mehr sein Maximum. Die Eisenacher gewannen in dieser Saison beide Spiele gegen die ambitionierten Mannheimer und stellten deren Star dabei kalt. Knorr hält den Druck in der Bundesliga nicht aus, der auf ihm lastet. Jeder erwartet bei jeder Partie Wunderdinge von den noch so jungen Mann. Als er sich in der Coronazeit nicht impfen ließ, prasselte Kritik auf ihn ein. Knorr wirkte angeknackst.

Nun steht sein Wechsel nach Dänemark bevor. 2026 könnte er gehen, mit einer satten Ablöse wohl auch sofort. Es spricht viel dafür. Der gebürtige Flensburger wäre seiner Heimat näher. Aalborg Handbold wird zudem von Maik Machulla, dem ehemaligen Flensburg-Handewitt-Coach, trainiert.

Für Knorr und die DHB-Sieben wäre der schnelle Wechsel ins Ausland eine gute Lösung. Bei Olympia im Sommer in Paris hätte der Spielmacher dann den Kopf frei. Nur der Handball-Bundesliga, der würde dieser Star mächtig fehlen.