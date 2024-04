Erfurt. Thüringen setzt in der Leichtathletik hauptsächlich auf den Nachwuchs. Doch nach Olympia kommt die Weltklasse an einen Traditionsort zurück.

Die Leichtathletik-Saison steht in den Startlöchern. Thüringens Verbandspräsidentin Stefanie Wallstein (Gotha) freut sich schon auf die Wettkämpfe. „Wir wollen vor allem im Nachwuchs punkten, hoffen aber auch, dass sich unsere Olympiakandidaten für Paris qualifizieren“, so die ehemalige Bobpilotin und Mutter von Sprinthoffnung Benedikt Wallstein (Gothaer LAC). Für die Spiele an der Seine und die EM in Rom im Juni hat Thüringen mit Sprinter Julian Wagner, den Gehern Karl Junghannß und Jonathan Hilbert sowie den Speerwerfern Thomas Röhler und Maurice Vogt fünf Kandidaten am Start.

Los mit den Meetings im Freistaat geht es am 30. April zum 30. Rasenkraftsport-Mehrkampf in Erfurt. „Ein Höhepunkt ist sicher das Pfingstmeeting in Ohrdruf am 18. Mai“, so Wallstein. Zuletzt war auch Olympiasieger Röhler, der inzwischen regionale Veranstaltungen sucht, dort angetreten. Die Thüringer Meisterschaft steigt am 8./9. Juni im Gothaer Volksparkstadion. Am 16. Juni ist Erfurt Ausrichter der mitteldeutschen Titeljagd.

Bei den deutschen Meisterschaften in Braunschweig (Elite/ 29./30. Juni), in Mönchengladbach (U18/U23/5. bis 7. Juni) und Koblenz (U16/U20/26. bis 28. Juni) wünscht sich Wallstein große TLV-Aufgebote. „Auch bei den Erwachsenen wollen endlich wieder mehr als nur eine Handvoll dabeihaben“, sagte die Präsidentin, die im Nachwuchs auf Starter für die U20-WM in Lima/Peru und die U18-EM in Banska Bystrica/Slowakei hofft.

Mit dem wiederbelebten Nordthüringer Meeting auf dem modernisierten Sondershäuser Göldner dürfen sich die Fans direkt nach Olympia am 17. August auf ein paar Stars von Paris freuen. Speerwurf-Ass Röhler hat auch schon zugesagt.