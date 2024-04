Erfurt. Über ungleiche Maßstäbe und einen neuen Weg der Leichtathletik, Erfolge bei Olympischen Spielen zu belohnen.

Geld für Gold: Der Leichtathletik-Weltverband setzt ein Zeichen. In Paris honoriert er als erster Weltsportverband Olympiasiege. Zu jedem Titel legt er zunächst 50.000 Dollar. Silber und Bronze sollen von 2028 an Bares bedeuten. Der Anfang einer neuen Zeit?

Es ist schwer abzuschätzen, ob die Prämie Segen oder Fluch bringt. Dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) dürfte das Novum missfallen. Dass die Preisgelder aus den Zuwendungen finanziert werden, die das IOC an seine Fachverbände verteilt, treibt die Debatte um eine von Athletenseite oft geforderte Beteiligung an den Einnahmen an.

Preisgelder zahlt das IOC nicht. Angesichts zunehmender Kommerzialisierung aber werden kritische Stimmen lauter. Anfang des Jahres legte ein Finanzbericht in den USA nahe, wie großzügig das IOC seine Führungskräfte entlohnt. Athleten dagegen gehen leer aus. Dabei machen sie eine Olympiade zum globalen Spektakel und Milliarden-Geschäft. Eine Beteiligung wäre gerecht.

Ein Großteil der IOC-Einnahmen fließt an die Weltverbände. Erfolg aber belohnen Länder oder nationale Verbände für sich. Sie legen Maßstäbe an, die mitunter Welten trennen.

Ein Olympia-Sieg hätte in Singapur zuletzt mehr als 600.000 Euro aufs Konto gebracht, die Deutsche Sporthilfe honoriert es mit 20.000 Euro.

Nur eins ist von Tokio bis Los Angeles bisher gleich: Gold wiegt mehr als Geld.