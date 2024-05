Nordhausen. Volleyball-Nachwuchs der U15 schlägt im kleinen Finale unerwartet Sonneberg.

In der Nordhäuser Wiedigsburghalle fand das Landesfinale der U15 im Volleyball statt. Die sechs besten Teams (VC Gotha, Erfurter VC, TU Ilmenau, Sonneberger VC, SG Elektronik Erfurt und der SVC Nordhausen) aus Thüringen trafen dabei aufeinander.

In der Vorrunde traf der SVC um Trainer Janko Müller zuerst auf den VC Gotha, was die Gastgeber knapp verloren. Das zweite Spiel gegen Sonneberg gewann der SVC klar 2:0. In der darauffolgenden Zwischenrunde ging es gegen Erfurt. Gegen den Favoriten aus der Landeshauptstadt verloren die SVCler nach großartigem Kampf 0:2.

Also blieb das letzte Spiel um Platz 3. Auch dieses gestaltete sich auf einem hohen Niveau und die Nordhäuser Jungs konnten nochmals ihr ganzes Können abrufen. Der SVC gewann das Spiel gegen Sonneberg sensationell 2:0 und holte somit die Bronzemedaille bei den Landesmeisterschaften der U15 im Volleyball.

Der Tag endete dann mit dem Finale Erfurt gegen Gotha. Dieses Spiel war an Spannung kaum zu überbieten. Letztlich setzte sich der Erfurter Volleyball Club knapp mit 2:1 durch. „Ich bin sehr stolz auf meine Jungs, das war eine richtig gute Landesmeisterschaft, die die Jungs gespielt haben“, sagte stolz Trainer Janko Müller.