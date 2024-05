Erfurt. Nach nur einem Jahr zieht sich das Telekommunikationsunternehmen zurück. Sportlich ist RWE am Freitag bei Hertha BSC II gefordert.

Finanz-Beben beim FC Rot-Weiß: Nach dem Ausstieg der VR Bank Bad Salzungen als Co-Sponsor hat nun der Haupt- und Trikotsponsor, die Deutsche GigaNetz GmbH, überraschend seinen Vertrag zum Saisonende gekündigt. Das bestätigte der Verein am Donnerstagnachmittag in einer offiziellen Stellungnahme. Zuerst hatte die Bild-Zeitung darüber berichtet.

„Diese Entscheidung ist sehr schade, da die Zusammenarbeit in dieser Saison bislang sehr gut funktionierte. In den kommenden Tagen werden wir uns noch einmal zusammensetzen, gemeinsam Gespräche führen und nach einer für beide Parteien bestmöglichen Lösung zur Beendigung des Sponsorings suchen“, sagt Geschäftsführer Franz Gerber.

Im Saisonetat für die Regionalliga fehlen nun 100.000 Euro

Die Partnerschaft mit dem Telekommunikationsanbieter war im April 2023 zustande gekommen und hat den Erfurtern 100.000 Euro in die Kasse gespült. Danny Trodler, GigaNetz-Regionalleiter Ost, bedauert das Ende der Zusammenarbeit ebenfalls: „Wir haben uns die Entscheidung nach dieser sehr spannenden Saison nicht leicht gemacht. Aktuell richten wir unsere Marketing-Aktivitäten neu aus – und bleiben Erfurt mit unserem Vorhaben zur Errichtung eines Glasfasernetzes treu.“

Auf den Rot-Weiß-Trikots ist der Werbeplatz frei

Für Rot-Weiß geht es nun darum, die entstandene Lücke schnellstmöglich zu schließen, um mit den Planungen für die kommende Saison voranzukommen. Momentan ist völlig offen, welcher Etat zur Verfügung stehen und wie das Gesicht der künftigen Mannschaft aussehen wird. Geschäftsstellenleiter Daniel Winge blickt nach vorn: „Mit der Entscheidung zur Beendigung des Sponsorings durch die Deutsche GigaNetz öffnet sich nun die attraktivste Position unseres Sponsoringbereichs und die mit der größten Werbewirkung für Unternehmen, die uns unterstützen und ihre Marke beim größten Werbeträger der Stadt Erfurt etablieren möchten.“

Trainer Fabian Gerber will im Endspurt maximal punkten

Sportlich kann die Mannschaft zumindest noch dreimal Werbung in eigener Sache betreiben. „Wir wollen so viele Punkte wie möglich holen“, meint Trainer Fabian Gerber vor den ausstehenden drei Spielen. Los geht’s am Freitagabend, 19 Uhr, bei der U23-Vertretung von Hertha BSC. Der Drittletzte ist noch nicht aller Sorgen ledig und braucht mindestens noch einen Sieg, um den Klassenerhalt zu sichern. Doch Gerber hofft, dass seine Erfurter nach dem erlösenden 5:2 über Luckenwalde befreit aufspielen werden. Bis auf Fabinski (Aufbautraining nach Kreuzbandriss), die angeschlagenen Adesida (Adduktorenzerrung) und Seaton (Wadenblessur) sowie den gelbgesperrten Muteba hat er alle Mann an Deck.

Das Auswärtsspiel des FC Rot-Weiß Erfurt bei Hertha BSC II am kommenden Freitag übertragen wir im Livestream ab 19 Uhr.

Mehr zum Thema