Oberspier. Die Dartchaoten besiegen zum Abschluss Leinefelde und sind als Dritter überglücklich.

Die Saison 2023/2024 der Dartliga Eichsfeld-Nordthüringen ist für die Dartchaoten Oberspier erfolgreich zu Ende gegangen. Mit einem souveränen 14:6-Erfolg sicherten sich die Dartchaoten den Tagessieg im Heimspiel gegen die Eckfighter aus Leinefelde.

Obwohl es in diesem Spiel für die Oberspierschen um nichts mehr ging, zeigten sie von Anfang an eine konzentrierte Leistung und sicherte sich frühzeitig eine deutliche Führung. Als zu Beginn des dritten Spielabschnittes der Tagessieg für die Gastgeber feststand, machte sich Ernüchterung bei den Gästen aus Leinefelde breit. Für die Eckfighter kommt es nämlich noch zum Showdown im Abstiegskampf. Bei nur einem Punkt Vorsprung auf das aktuelle Schlusslicht Steinrode geht es im direkten Aufeinandertreffen um den Ligaverbleib.

Damit haben die Dartchaoten dieses Mal nichts zu tun. Das vor der Saison gesetzte Ziel Klassenerhalt ist sogar „übererfüllt“. Mit dem bereits feststehenden 3. Platz in der Tabelle ist Oberspier sogar auf dem Podest gelandet und krönt eine überragende Saison. In dieser Spielzeit war nicht nur das notwendige Quäntchen Glück auf der Seite der Dartchaoten, sondern in den entscheidenden Momenten konnte jeder sein Leistungspotenzial abrufen und die wichtigen Punkte damit sichern. Neun Siege, zwei Unentschieden und nur drei Niederlagen ergeben 20:8-Punkte. Ein starkes Ergebnis in einer sehr ausgeglichenen Liga, in der jeder jeden schlagen kann.

„Nach der Saison ist vor der Saison“ ist jetzt das Motto. Auch immer Sommer wird weiter fleißig trainiert, damit man dann zum Neustart im Herbst wieder perfekt gerüstet ist und das Erreichte vielleicht bestätigen kann.

An der Stelle auch ein Aufruf an alle, die Spaß am Dart haben. Wer Lust und Zeit hat, kann gern zum Training nach Oberspier kommen. Immer Donnerstag ab 19 Uhr stehen drei E-Dartautomaten und eine Steeldartscheibe zum Spielen zur Verfügung. Einfach vorbeikommen, denn trotz allem Ehrgeiz gehören Spaß und Geselligkeit auf jeden Fall dazu.