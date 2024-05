Eisenach. Welche Gründe zur Vertragsauflösung zwischen Dominik Plaue und dem Handball-Bundesligisten geführt haben.

Ab Sommer gehen der ThSV Eisenach und Dominik Plaue getrennte Wege. Der Keeper hat sich mit den Verantwortlichen des Handball-Bundesligisten auf die vorzeitige Aufhebung seines noch bis 2025 laufenden Vertrages geeinigt.

Konkurrenzkampf erhöht sich mit Heinevetter-Verpflichtung

„Meine Frau, unsere sechs Monate alte Tochter und ich, wir fühlen uns in Eisenach ausgesprochen wohl. Ich fühle mich im Team und auch außerhalb der Halle super wohl. Eisenach ist eine wunderschöne, lebens- und liebenswerte Stadt“, erklärt Plaue. „Doch jeder wird verstehen, ich will spielen - möglichst konstant. Das würde für mich beim ThSV mit der Verpflichtung von Silvio Heinevetter nächste Saison noch schwieriger. Mein Wechsel ist also keine Entscheidung gegen den Eisenach, sondern für meine sportliche Karriere.“

Lobende Worte von Geschäftsführer Witte

Geschäftsführer Rene Witte betont: „Dominik ist ein wichtiges Teil unseres Teams, das als Aufsteiger ganz dicht vor dem Klassenerhalt steht. Auch wenn er wenig gespielt hat, hat er alles für den Erfolg der Mannschaft getan. Dafür möchte ich ihm ganz herzlich danken.“ Plaue war 2023 vom TV Hüttenberg nach Eisenach gekommen. Er wird sich ab der kommenden Saison einer neuen sportlichen Herausforderung in Deutschland stellen.