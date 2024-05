Oberhof. Das Projekt, das im Rahmen der Weltmeisterschaften in Oberhof entwickelt wurde, dient der Wiederaufforstung des Thüringer Waldes.

2023 Bäume, darunter 15 große Bergahorne, 208 Weißtannen und 1800 Buchen, sind von Fans, ehrenamtlichen Helfern und Unterstützern der Oberhofer Biathlon-Veranstaltungen gepflanzt worden. Das Projekt „WM-Klimawald“, das im Rahmen der Weltmeisterschaften 2023 entwickelt wurde, ist ein Beitrag zur Wiederaufforstung des Thüringer Waldes.

Mehr als ein Dutzend Baumpaten im Einsatz

Am Wochenende sind mehr als ein Dutzend Baumpaten der Einladung der Oberhofer Sport und Event GmbH gefolgt und haben die Bäume am Greifenberg – sozusagen dem Hausberg der Arena – gesetzt. „Der Thüringer Wald hat gelitten. Wir wollen dabei helfen, ihn wiederaufzubauen“, sagte Marco Werkmeister aus Schönau vor dem Walde, der beim Weltcup in diesem Jahr auf die nachhaltige Aktion aufmerksam wurde.

Auch zahlreiche Partner und Sponsoren der Events haben sich als Baumpaten beteiligt. „In einer gemeinschaftlichen Anstrengung für die Umwelt wurden am Greifenberg zahlreiche Bäume gepflanzt. Diese Initiative markiert einen bedeutenden Schritt im Kampf gegen den Klimawandel. Die neu gepflanzten Bäume werden nicht nur die natürliche Schönheit des Thüringer Waldes bewahren, sondern auch die Umwelt für kommende Generationen schützen. Wir danken allen Beteiligten für ihr Engagement und ihre Unterstützung bei dieser wichtigen Aktion“, sagte Jochen Staschewski, Geschäftsführer von LOTTO Thüringen.

Backstage-Führung und Austausch mit Biathlet Philipp Horn

Mithilfe der Aktion wird ein knapp sechs Hektar großes Areal bewaldet, das zuletzt durch den Borkenkäfer und Stürme stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. „Die Bäume sind bestens für die Region und die Höhe geeignet und können in Mischung einen klimastabilen Wald erzeugen“, sagte Forstamtsleiter Jan Pietzko.

Bei der anschließenden Backstage-Führung konnten Baumpaten nicht nur einen spannenden Blick hinter die Kulissen der Arena werfen, sondern kamen auch mit Biathlet Philipp Horn ins Gespräch. „Immer, wenn ich durch den Thüringer Wald laufe, sehe ich neue Stellen, die aufgrund von Käferbefall abgeholzt werden mussten. Deswegen finde ich die Aktion sehr gut. Sie wird uns allen guttun“, sagte er.

Nachhaltigkeit von Wintersport-Veranstaltungen verbessern

Das Projekt „WM-Klimawald“ wurde im Rahmen der Weltmeisterschaften in Oberhof 2023 entwickelt und beim Weltcup in diesem Jahr fortgesetzt. Insgesamt standen 2023 Bäume zum Verkauf. Das Projekt ist eine von zahlreichen Maßnahmen, die die Nachhaltigkeit der Wintersportveranstaltungen verbessert haben.