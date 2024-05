Erfurt. Geschäftsführer Florian Völker: Nach dem Aufstieg in die 1. Bundesliga wird sich das Gesicht der Mannschaft verändern.

Mit Sina Stöckmann, Tina de Groot, Sylvie Pavlová und Ashlyn Blotzer werden vier Spielerinnen Schwarz-Weiß Erfurt nach dem Gewinn der Meisterschaft und dem Aufstieg in die 1. Volleyball-Bundesliga verlassen.

„Wir bedanken uns recht herzlich für das Engagement der Spielerinnen, die wesentlichen Anteil an unserer sportlich überragenden Saison hatten. Zugleich wünschen wir ihnen viel Erfolg für ihren weiteren sportlichen und persönlichen Weg“, sagte Geschäftsführer Florian Völker zu den Abgängen bei den Thüringerinnen.

„Es ist immer so, dass sich das Gesicht einer Mannschaft nach einer Saison verändert. Wir werden aber neue Spielerinnen auf der Mittelblock- und Diagonalposition bei uns im Sommer begrüßen können, mit denen wir im September in die 1. Bundesliga starten werden“, kündigt Völker für die neue Saison an.