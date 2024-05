Erfurt. Die Black Dragons Erfurt verlängern mit Dillon Eichstadt und Eric Wunderlich.

Die TecArt Black Dragons haben zwei wichtige Leistungsträger in der Defensive auch für die nächste Saison in der Eishockey-Oberliga Nord halten können. Die beiden routinierten Verteidiger Dillon Eichstadt und Eric Wunderlich verlängern bei den Drachen.

Der 30-jährige US-Amerikaner Eichstadt hatte sich in seiner ersten Saison in Erfurt zum Publikumsliebling und Top-Vorbereiter entwickelt. Deshalb ziehen die Drachen die Option, die dritte Kontingentstelle weiterhin zu besetzen. Der 36-jährige Wunderlich geht indes bereits in seine vierte Saison beim EHC Erfurt. „Beide sind enorm wichtige Teamplayer für uns“, so der Sportliche Leiter Henry Tews.