Andreas Rabel über Jenaer und Meuselwitzer Chancen.

Das Landespokalfinale wird ein anderes Spiel, darin waren sich alle Beteiligten nach dem turbulenten Regionalliga-Kick zwischen dem ZFC Meuselwitz und dem FC Carl Zeiss Jena einig. Ein Spiel mit zwei Gesichtern. Meuselwitz erst nach der Pause im Spiel und drauf und dran, es zu kippen. Das Pokalfinale verspricht einiges, der Ausgang des Endspiels scheint offen.

Ein Faustpfand haben aber die Jenaer, sie werden in zwei Wochen auf der Glaserkuppe auflaufen, als wäre es ein Heimspiel. Die Fans bauen sich wieder hinter dem Tor auf und treiben ihren Klub nach vorn. Der 3:2-Sieg der Jenaer im vorletzten Punktspiel, sportlich ohne Bedeutung, aber gut fürs Gemüt. Die Zeiss-Fußballer fahren mit einem Erfolgserlebnis nach Hause.

Trainer Henning Bürger betont, das Finale sei für ihn noch weit weg. Für den Traditionsverein geht es am 25. Mai um einiges, um den Einzug in den DFB-Pokal, was mit einem Geldfluss von mindestens 160.000 Euro verbunden ist. Die Euro werden im Paradies dringend für den Kader benötigt. Und Meuselwitz? Die Zipsendorfer gefallen sich in der Rolle des Außenseiters und haben gezeigt, dass sie die Großen der Liga ärgern können.