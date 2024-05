Axel Lukacsek über Erfurts enttäuschenden Auftritt im letzten Regionalliga-Heimspiel der Saison

Trostloser hätte die Stimmung nach dem bitteren 1:4 gegen Viktoria Berlin im Lager des FC Rot-Weiß kaum sein können. Erfurt stand nach sieben Spieltagen sogar mal an der Spitze. Nun trudelt die Saison am Pfingstsonntag mit dem Auswärtsspiel in Chemnitz im grauen Regionalliga-Mittelfeld aus.



Vor allem haben sich alle Fans nach dem Schlusspfiff gefragt: Wie geht es nun weiter, wen sehen wir wieder? Klar ist, dass viele Leistungsträger den Klub verlassen werden. Verabschiedet wurde im Rahmen des letzten Heimspiels offiziell jedoch noch niemand. So könnte es dazu kommen, dass altgediente Akteure wie Andrej Startsev, Artur Mergel oder Romarjo Hajrulla geräuschlos die Erfurter Bühne verlassen. Aber auch die Leistungsträger haben sich in den vergangenen Monaten zu selten aufgedrängt, um im Sommer wieder im Steigerwaldstadion aufzulaufen.

Weil wichtige Sponsoren abgesprungen sind, ist klar, dass Rot-Weiß zur neuen Spielserie kaum die Regionalliga-Welt einreißen wird, zumal mit dem Abstieg von Halle die Konkurrenz nicht kleiner wird. So war der letzte Saisonauftritt im Steigerwaldstadion vor allem ein Abschied ins Ungewisse.

