Bad Frankenhausen. Der malerische Schlachtberg liefert die historisch beladene wie einladende Kulisse, wenn im nächsten Mai der „Legend of Cross Fryheit“ an eine der entscheidenden Schlachten des Bauernkrieges in Thüringen erinnert. Die Generalprobe in Klein lässt Raum für einen großen Ansturm zum Jubiläum