Blankenhain. Darum müssen die deutschen Spieler der beiden Clubs ihre EM-Vorbereitung in Blankenhain absagen.

Am 26. Mai startet Julian Nagelsmann mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Spa & Golf-Resort Weimarer Land in die Vorbereitung für die EM (14. Juni bis 14. Juli) im eigenen Land. Aber beim bis 31. Mai dauernden Aufenthalt in Blankenhain werden die Akteure der Champions-League-Finalisten von Borussia Dortmund und Real Madrid fehlen. Sie kämpfen am 1. Juni im Londoner Wembley-Stadion um den Triumph in der Königsklasse.

Auch interessant

Deutsche Nationalmannschaft in Jena: So kommen Fans an Tickets fürs Training Von Tino Zippel

Fest steht demnach, dass Nagelsmann auf das Real-Duo Toni Kroos und Antonio Rüdiger verzichten muss. Auch Dortmunds Nico Schlotterbeck ist dann nicht dabei. Und eventuell kommen noch weitere BVB-Spieler hinzu, die der Bundestrainer an diesem Donnerstag in sein vorläufiges EM-Aufgebot beruft. Kandidaten dafür sind Torjäger Niclas Füllkrug, Julian Brandt und auch Mats Hummels.

Auch interessant

Rudi Völler in Blankenhain: Spontane Einladung zur Bratwurst Von Marco Alles



„Natürlich ist es gut, wenn alle da wären“, hatte Nagelsmann unlängst gesagt. Der 36-Jährige betonte aber, dass auch bei ihm „die Freude überwiegt, wenn Spieler ins Champions-League-Finale kommen“. Das Endspiel biete für die Akteure „emotionale Highlight-Momente“. Davon könnte beim Heimturnier die DFB-Elf profitieren.