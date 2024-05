Salomonsborn. In seinem Heimatort hat Alexander Schmidt einen bundesweit einzigartigen Hindernislauf ins Leben gerufen. Bei der zweiten Auflage kam der Sieger frisch vom „Mount Everest“.

Am Ende eines anstrengenden Samstags hatte jeder der 46 Teilnehmer ein paar schmerzhafte Andenken gesammelt. Die Blasen an den Händen und Füßen zeugten von den Strapazen, die alle Männer und Frauen während der sechs oder sogar zwölf Stunden beim Hindernislauf in und um Salomonsborn auf sich genommen hatten.

21 Hindernisse hatten die Veranstalter Sascha Elsässer und Alexander Schmidt auf einem Sechs-Kilometer-Rundkurs aufgebaut, der in eben sechs oder zwölf Stunden einzeln und/oder als Team so oft wie möglich absolviert werden musste. Genauer genommen zehn, denn elf hat der Salomonsborner Schmidt ganzjährlich um den Sportplatz herum installiert. So kann er als Personal Trainer seine Klienten bei jeder Gelegenheit auf seinen Kurs bitten. Schmidt ist wie sein Mitstreiter von der „OCR Squad Erfurt“ ein passionierter Hindernisläufer, war schon bei der WM dabei und lief vor einigen Jahren quer durch Europa.

Für die einen ein Bild des Grauens, für andere pure Freude

Am Samstag bot sich dem Ottonormalverbraucher ein Bild des Grauens, für die Teilnehmer indes eines, das ihnen Freude, aber auch Respekt einflößte. Während der sechs Kilometer mussten sie hangeln, Kriechnetze und Wassercontainer durchqueren, über Wände und ein Seil hoch klettern und einen Autoreifen per Seilwinde hochziehen. „Es war klar, dass das für Blasen sorgt, die Hitze hat zusätzlich sehr geschlaucht. Bei so einer langen Strecke ist es vor allem eine Kopfsache“, erklärt Schmidt, der auch als Mentaltrainer arbeitet, bei seinem eigenen Lauf aber zu viel zu tun hat, um selbst zu starten.

Ob kopfüber hangelnd an Holzmasten ... © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Aufgrund der großen Distanz und vielen Hindernisse ist der Hindernislauf in Salomonsborn für ihn auch härter als die beiden bekanntesten Thüringer Events dieser Art, der Legend of Cross, bei dem er selbst die Hindernisse mitbaut und dessen Erfinder Nils Schumann zu seinen Klienten als Fitnesstrainer zählt, und der Getting Tough, an dem er regelmäßig teilnimmt. „Der Legend of Cross ist tatsächlich eher ein Cross- als ein Hindernislauf, der Getting Tough ist auch sehr hart, gerade wegen der Kälte, aber hat nicht so eine lange Renndauer.“

...oder per Klettertour über sogenannte Eskaladierwände: Auf die 46 Teilnehmer warteten 21 Hindernisse mit sehr unterschiedlichen Herausforderungen. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Nächstes Jahr soll es sogar einen 24-Stunden-Lauf geben

Nils Böhme, der das Zwölf-Stunden-Format gewann, schaffte den Hindernisparcours 15-mal, legte also rund 90 Kilometer zurück. Damensiegerin Anne Kilian durchquerte ihn siebenmal. Dass Vorjahressieger Maik Brändel diesmal „nur“ die Sechs-Stunden-Variante in Angriff nahm, die er mit acht geschafften Runden ebenfalls gewann, erklärte er so: „Ich war letzte Woche beim Mount-Everest-Treppenmarathon in Radebeul am Start. Deshalb diesmal nur sechs Stunden, zum Auslaufen.“

Bei der dritten Auflage im nächsten Jahr wollen die beiden Veranstalter sogar noch eins draufsetzen: Neben den sechs und zwölf Stunden soll es dann auch ein Rennen über zwölf Stunden bei Nacht und sogar eins über 24 Stunden geben. Selbst dafür dürften sich ein paar besonders verrückte Ultraläufer finden, die mit einem Lächeln im Gesicht am Start stehen werden.