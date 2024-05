Erfurt. Der FC Rot-Weiß Erfurt bestreitet am Donnerstag eine besondere Trainingseinheit. Zu Gast ist das Inklusionsteam von Spirit of Football.

Ein Inklusionsteam, das vom Erfurter Verein Spirit of Football trainiert wird, bereitet sich am Donnerstag mit einer ganz besonderen Übungseinheit auf die Teilnahme an der Landesmeisterschaft für Menschen mit Behinderung in der kommenden Woche in Bad Blankenburg vor. Im Sportzentrum Cyriaksgebreite schaut es ab 11 Uhr den Profis des FC Rot-Weiß Erfurt beim Training zu, bevor es mit den Regionalliga-Kickern auf dem Platz steht.

Nach einer gemeinsamen Aufwärmrunde werden die Mannschaften gemischt, und die Fußballprofis kicken zusammen mit den Athleten von Special Olympics. Auch kleine Übungsformen sind geplant. Das Inklusionsteam setzt sich zusammen aus Schülern der „Schule am Zoopark“ und der „Förderschule Christophorus“. Seit über zwei Jahren trainieren sie regelmäßig jeden Montag in Erfurt.

Fußball beliebteste Teamsportart bei Special Olympics

Veranstaltet wird das gemeinsame Training beim FC Rot-Weiß Erfurt im Rahmen der von Special Olympics organisierten Europäischen Fußballwoche. Bei der Aktion geht es darum, die Fußballfamilie zu sensibilisieren und zu motivieren, sich für Athletinnen und Athleten mit geistiger Behinderung zu öffnen und somit eine inklusive Gesellschaft zu fördern.

Fußball ist die weltweit beliebteste Team-Sportart bei Special Olympics. In 160 Ländern sind mehr als 300.000 Athletinnen und Athleten aktiv; allein in Deutschland sind über 10.000 Menschen mit geistiger Behinderung in den Fußballbetrieb involviert.

red