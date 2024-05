Meuselwitz. Der ZFC Meuselwitz hat die Verträge von drei Spielern verlängert. Ein Offensivmann geht derweil nach Chemnitz, ein Verteidiger beendet seine Karriere.

Vor dem letzten Spiel am Sonntag beim Tabellenzweiten in Greifswald sind beim Fußball-Regionalligisten ZFC Meuselwitz weitere Personalentscheidungen gefallen. Der Vertrag von Außenbahnspieler Christoph Pauling (23) wurde um zwei Jahre bis Sommer 2026 verlängert. Gleiches gilt für Florian Hansch, der demnächst 29 Jahre alt wird. Mit seiner Erfahrung ist er ein Leistungsträger der Mannschaft, der in dieser Saison nur in einem Punktspiel fehlte, alle fünf Landespokalspiele bestritt und insgesamt neun Tore erzielte.

Um ein Jahr hat unterdessen Luca Bürger (27) verlängert, der bereits seit Sommer 2017 in Meuselwitz spielt und hier auf bislang 189 Einsätze kam. So wird der 27-Jährige, der einst im Nachwuchs des FC Carl Zeiss Jena ausgebildet wurde und dessen Vater dort Trainer der Regionalligaelf ist, vermutlich zur neuen Saison die Marke von 200 Spielen für den ZFC knacken.

Fischer nach Chemnitz, Miatke hört auf

Bislang stehen drei Abgänge im Sommer fest. Während der Transfer von Stürmer Andy Trübenbach zum Ligarivalen FC Rot-Weiß Erfurt schon länger bekannt ist, wechselt auch Luis Fischer (20) innerhalb der Regionalliga Nordost den Klub. Der 20-jährige Offensivmann spielt künftig für den Chemnitzer FC.

„Luis ist ein sehr talentierter und hungriger Spieler, der den nächsten Schritt in seiner Karriere bei uns gehen will. Er hat einen guten linken Fuß und trotz seines jungen Alters bereits über 50 Regionalliga-Spiele auf dem Konto“, sagte Uwe Hildebrand, Geschäftsführer der Chemnitzer. Dagegen will Innenverteidiger Nils Miatke (34) seine aktive Laufbahn beenden.

Greifswalder FC – ZFC Meuselwitz, Sonntag, 13 Uhr, Volksstadion

red